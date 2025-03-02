دعوة لاجتماع طارئ.. استياء في كركوك من تسعيرة وساعات تشغيل المولدات الأهلية

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد رمزي كوبرلو، يوم الأحد، مجلس المحافظة إلى عقد جلسة طارئة لبحث ملف ساعات تشغيل المولدات الأهلية، فيما بين رئيس لجنة المولدات في المجلس، أنهم بانتظار توجيهات المحافظ بهذا الخصوص.

وقال كوبرو لوكالة شفق نيوز، إن "التسعيرة الجديدة للمولدات وفترة تشغيلها أمر مرفوض، وأن الحلول الترقيعية لا تجدي نفعاً"، داعياً مجلس المحافظة إلى "عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة".

وأكد كوبرلو، أن "أزمة الكهرباء في كركوك تتفاقم يومًا بعد آخر، وأن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن نقص التجهيز الحكومي وارتفاع تكاليف الاشتراك في المولدات الأهلية".

وطالب عضو مجلس كركوك "زيادة حصة المحافظة من الوقود لتساهم بشكل مباشر في تحسين واقع الكهرباء، سواء من خلال دعم تشغيل المولدات لساعات أطول أو تقليل الحاجة إليها عبر تحسين تجهيز الكهرباء الوطنية".

كما دعا كوبرلو، الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء إلى "وضع حلول استراتيجية مستدامة بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة"، مشددًا على "ضرورة العدالة في توزيع الطاقة بين المحافظات وعدم تهميش كركوك في الخطط الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء".

وخلص كوبرلو إلى القول، إن "أهالي كركوك يستحقون خدمة كهربائية مستقرة وعادلة، ولن نقبل بأن تستمر هذه المعاناة بلا حلول حقيقية".

وفي السياق، أكد رئيس لجنة المولدات في كركوك، فلاح خليل جلال، أن ساعات التشغيل المعلنة لهذا الشهر كان باتفاق جميع الأطراف التي تعمل على تحديد السعر وساعات التشغيل.

وأوضح جلال خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "ساعات التشغيل المعلنة للمولدات الأهلية داخل كركوك هي من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة صباحاً من اليوم التالي، ما عدا يوم الجمعة تكون ساعات التشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الواحدة ظهراً من اليوم التالي".

وتابع، أن "هذا التوقيت جاء مع شهر رمضان وهناك اعتراض من قبل أهالي كركوك على ساعات التشغيل وكذلك من أعضاء مجلس المحافظة، ونحن مع رابطة المولدات، بانتظار توجيه محافظ كركوك ريبوار طه بهذا الخصوص، وسوف نقوم بنشر التعليمات لو جرى عليها تعديل أو تغيير".