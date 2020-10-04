دعوى قضائية تؤخر تعيين قائممقام جديد في صلاح الدين





شفق نيوز/ عزت صلاح الدين، اليوم الاحد، تأخر تعيين قائممقام جديد لقضاء بلد جنوبي المحافظة الى دعوى قضائية قدمها القائممقام المقال للطعن بقرار اقالته.

وتسببت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في قضاء بلد خلال شهر اب الماضي، بإقالة قائممقام القضاء عامر عبد الهادي مرهون، في وقت أفاد مسؤولون حكوميون في المحافظة، بأن قائممقام بلد السابق طلب الاحالة على التقاعد استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقالت النائبة عن صلاح الدين منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، إن "حسم منصب قائممقام بلد بانتظار نتائج الدعوى القضائية (الطعن) الذي قدمه قائممقام بلد السابق عامر عبد الهادي مرهون ضد قرار اقالته".

وبينت الشديدي أن "محافظ صلاح الدين متريث بتعيين قائممقام جديد لقضاء بلد لتلافي أي تضارب بالقرارات وحسم المنصب بالطرق القانونية الصحيحة"، مشيرة إلى أن "المحافظة بانتظار قرار المحكمة الإداري بهذا الشأن".

وأشارت النائبة إلى أن "6 مرشحين يتنافسون على منصب قائممقام بلد حالياً، وفق الضوابط والاليات المعتمدة وبانتظار حسم المنصب من قبل المحافظة".

وكان العشرات من سكان قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، قد نصبوا في وقت سابق، مخيمات وسرادق اعتصامات امام مبنى القائممقامية احتجاجا على تردي الخدمات ومطالبين باقالة الادارة المحلية ومدراء الدوائر في القضاء.

ويقع قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكان مدينة بلد 80 الف نسمة.



