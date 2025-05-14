دعوة عراقية لتأسيس جامعة صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نعيم العبودي، يوم الأربعاء، الصين إلى تأسيس جامعة "عراقية - صينية" متخصصة بالذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تسوي وي، وناقشا سبل تطوير الشراكة العلمية والتعليمية بين جامعات البلدين، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأكد وزير التعليم وفق البيان، أهمية توسيع مجالات التعاون الأكاديمي المشترك، داعيا إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر المعرفة والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في ميادين الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي.

من جانبه عبر السفير الصيني عن حرص بلاده على التعاون الأكاديمي المشترك في مجالات التعليم والتكنولوجيا، ومعربا عن ترحيبه بالتوجه إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسهم في تطوير البنية المعرفية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.