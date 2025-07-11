دعوة رسمية لحذف "بوبجي" و"VPN" عند تحديث البطاقة التموينية

شفق نيوز- ذي قار

دعا فرع التموين التابع لوزارة التجارة، بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، المواطنين إلى تحديث تطبيق البطاقة التموينية بأجهزة خالية من لعبة "البوبجي" وتطبيق "VPN".

وقال الفرع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عند البدء بعملية تحديث بياناتكم في برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية، يرجى الانتباه الى الهاتف المستخدم في عمليه التحديث، ان لا يكون مثبت فيه لعبة البوبجي أو برنامج vpn".

وأوضح أن "وجودهما في الهاتف يؤدي الى حجب العائلة، لأن برنامج vpn يختار دول اخرى غير العراق فيتغير "الآي بي" فلا يتم التحديث".

وكانت وزارة التجارة، بدأت منذ فترة بعملية تحديث بيانات البطاقة التموينية، وأطلقت تطبيقا خاصا لهذا الغرض.