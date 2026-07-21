دعوة ببغداد للحد من العنف الرقمي تجاه النساء: أبلغوا عن أي إساءة للمرأة

شفق نيوز- بغداد

دعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، المواطنين للإبلاغ عن أي حالة للعنف الرقمي ضد النساء، أو أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال حمل إساءة للمرأة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل توعوية حول العنف الرقمي تجاه النساء والفتيات، نظمتها الهيئة، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حضرتها وكالة شفق نيوز، وتضمنت تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي تواجه النساء في الفضاء الإلكتروني، وخاصة جرائم الابتزاز الإلكتروني وانتهاكات الخصوصية، فضلاً عن تعزيز الوعي بمفاهيم الأمن الرقمي وسبل الحماية من التهديدات الإلكترونية.

وشارك بهذه الورشة عدد من مختصين وخبراء في مجالات حقوق الإنسان والتقنيات الرقمية، لمناقشة الآليات والسبل التي يمكن اتباعها للحد من العنف الرقمي وتعزيز بيئة إلكترونية أكثر أمانا للنساء والفتيات.

وفي هذا الصدد، أكد مسؤول ملف التنسيق الدولي في هيئة الإعلام والاتصالات أسعد نبيل، لوكالة شفق نيوز أن "هذه الورشة التوعوية تستند إلى مرتكزات أساسية تهدف إلى دعم قضايا المرأة ومعالجة مظاهر العنف الرقمي التي تتعرض لها الفتيات في الفضاء الإلكتروني".

وأضاف أن "الهيئة تتبنى جملة من التدابير في هذا المجال، من بينها عمل قسم الرصد الإعلامي على متابعة ورصد الحالات المتعلقة بالإساءة الرقمية، واطلاق آليات للرصد المجتمعي، وجعل المواطن شريكا اساسياً في عملية المراقبة والإبلاغ عن المحتوى المخالف أو المسيء للنساء والفتيات".

ولفت إلى أنه "بإمكان المواطنين التواصل مع هيئة الإعلام والاتصالات أو الجهات المعنية عند رصد أي محتوى يتضمن إساءة أو انتهاكاً بحق الفتيات، ليتم فحصه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه".

ويشير نبيل، إلى أن "هذه الجهود تأتي ضمن برامج التوعية والوقاية، بالتنسيق والتشارك مع المؤسسات الحكومية المختصة والأفراد ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في الحد من ظاهرة العنف الرقمي وتعزيز بيئة إلكترونية أكثر أماناً للمرأة".

بدورها تقول المستشارة القانونية في مكتب بغداد التابع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ايام شريف جواد، إن "المفوضية استضافت هيئة الإعلام والاتصالات لعقد ورشة توعوية بخصوص الابتزاز الالكتروني ضد النساء والفتيات".

وتضيف في حديث لوكالة شفق نيوز أن "أهمية هذه الورشة تأتي في ظل تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تركيب صور ومقاطع فيديو مفبركة وغير أخلاقية، ونسبها زوراً إلى النساء والفتيات".

ولفتت إلى أن "بعض الجناة يستخدمون هذه الأساليب للضغط على الضحايا وإجبارهن على الاستجابة لمطالبهم، عبر التهديد بنشر المواد المسيئة في حال عدم الرضوخ للابتزاز، وهو ما يضع المرأة أو الفتاة تحت ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة، خاصة اذا كان الموضوع يتعلق بسمعتها وسمعة عائلتها".

ودعت "النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذه الجرائم إلى عدم الاستسلام للمبتزين، والإسراع بالإبلاغ عبر الرقم 911 أو من خلال الشرطة المجتمعية والجهات الأمنية المختصة، بغية ملاحقة الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونوهت المشاركة سعاد الراوي، لوكالة شفق نيوز إن "موضوع العنف الرقمي أصبح من القضايا المهمة التي تحتاج إلى مزيد من التوعية، لاسيما مع تطور استخدام التقنيات الحديثة وانتشار أساليب الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف النساء والفتيات".

وتضيف، أن "الكثير من الضحايا قد يترددن في الإبلاغ بسبب الخوف والضغط الاجتماعي، ما يجعل نشر ثقافة الأمن الرقمي والتعريف بالطرق القانونية للحماية خطوة ضرورية"، مؤكدة "أهمية تعاون المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير الدعم والحماية للنساء المتعرضات للعنف الإلكتروني".

ودعت الراوي إلى "تعزيز البرامج التوعوية التي تساعد الفتيات على معرفة حقوقهن وكيفية التعامل مع حالات الابتزاز، وعدم الخضوع لتهديدات المبتزين، واللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".