دعوات لإحياء سوق الصياغ في الموصل القديمة

شفق نيوز/ دعت نقابة العمال في نينوى، يوم الاثنين، الصاغة في مدينة الموصل إلى العودة لسوق الصياغ المركزي الواقع في قلب المدينة القديمة.

وتأتي هذه الدعوة مع استمرار أعمال إعمار السوق ضمن خطة الحكومة المحلية لإعادة الحياة للجانب الأيمن من الموصل.

وقال عضو نقابة العمال في نينوى، أشرف شريف لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال إعمار سوق الصياغ تجري بدعم من محافظة نينوى وتنفيذ بلدية الموصل"، مشيراً إلى أن "العمل يجمع بين روح التراث الموصلي والحداثة".

ودعا شريف أصحاب المحال في السوق إلى العودة وافتتاح محلاتهم فور الانتهاء من أعمال الإعمار، مؤكداً أن الجهود مستمرة لإعادة النشاط التجاري والاقتصادي إلى قلب الموصل القديمة بعد سنوات من الدمار.

وعانت هذه السوق العريقة كبقية أسواق الموصل ومناطقها من اجتياح تنظيم "داعش" العام 2014 للمدينة التي هي العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، وقد حل الدمار بها بسبب الحرب كما في اغلب مناطق الموصل القديمة جراء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات وأسفرت عن هزيمة التنظيم عسكرياً.