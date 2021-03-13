دعوات للحكومة بإجراءات تعيد التوازن والأمن الغذائي للمواطنين

شفق نيوز / شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يوم السبت، على أهمية أن تعمل الحكومة بإجراءات من شأنها إعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطنين.

وطالب عضو مجلس المفوضية أنس أكرم محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الحكومة ووزارة التجارة بـ"اتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررا من رفع سعر الدولار ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14%، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني الغذائي ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق".

ودعا محمد، الحكومة إلى "التعامل بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها على السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط والمنظمات الدولية التي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31%".

وأكد عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان، أهمية أن تعمل الحكومة وأجهزتها التنفيذية على "مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الآثار السلبية لسياساتها ودعم المواطن بشكل عام والفئات الاكثر تضررا على وجه الخصوص في ظل أزمة اقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح".