دعوات لعقد جلسة لمجلس نينوى بشأن آلية تشغيل مطار الموصل

شفق نيوز- نينوى

طالب عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، يوم السبت، بعقد جلسة رسمية لمجلس المحافظة لمناقشة آلية التشغيل المؤقت لمطار الموصل للرحلات الداخلية.

وقال العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "تشغيل المطار داخلياً خطوة جيدة لكنها غير كافية، إذ لا يمكن الاعتماد على التشغيل المؤقت دون حسم التعاقد مع الشركة المشغلة".

وأشار إلى أن "أبناء المحافظة ينتظرون تشغيل المطار دولياً ليكون بوابة اقتصادية وتنموية حقيقية".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس الوزراء وجه بتشغيل مطار الموصل برحلات داخلية اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل بجهود ذاتية من قبل إدارة المطارات، إلى حين حسم ملف التعاقد مع الشركة المشغلة للرحلات الدولية.

كما أكد أن اللجنة المختصة ما زالت تدرس العروض المقدمة لاختيار الأنسب منها.