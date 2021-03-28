دعوات لتوسيع التعاون الأكاديمي بين العراق وإيران

شفق نيوز/ دعا رئيس جامعة عالمية في إيران، يوم الأحد، إلى توسيع التعاون العلمي والأكاديمي بين العراق وبلاده، مؤكداً أن العلماء العراقيين من أكثر الطلبة موهبة ومعرفة.

وقال رئيس جامعة المصطفى العالمية علي عباسي، في تصريح أوردته وكالة إرنا الإيرانية، إن لدى جامعته تعاون بحثي مع المراكز العلمية والثقافية العراقية في مختلف المجالات مثل نشر المطبوعات وعقد الندوات الإلكترونية وغيرها.

واضاف خلال لقائه مع القنصل العام الإيراني السابق في مدينة النجف العراقية حميد مكارم، ان المراكز العلمية العراقية بحاجة إلى العلوم الحديثة، مشيرا الى ان المراكز العلمية والجامعية الايرانية حصلت على الخبرات والانجازات العلمية الجيدة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، وبإمكانها أن تمهد الطريق لتنمية العلاقات العلمية الثنائية.

واشار عباسي الى ان العلماء العراقيين وخريجي جامعة المصطفى هم من أكثر الطلاب موهبة ومعرفة ويمكنهم أن يكونوا فعالين للغاية في توسيع العلاقات العلمية بين البلدين.

من جانبه اشار مكارم الى ان النشاط الدولي للمراكز العلمية والثقافية في مدينة قم، مهم للغاية ومن المناسب تشكيل مجلس في هذا المجال حتى تنشط المراكز على الساحة الدولية بشكل أكثر تنسيقا وتعاونا.

واضاف أن العلاقة بين المؤسسات الثقافية والعلمية في إيران والعراق تنطوي على فرص وقدرات كبيرة ينبغي استغلالها لتوسيع التواصل والتعاون الثنائي.