دعوات لتظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة ومطالبات بـ"الثأر" للصياد القتيل

شفق نيوز- البصرة

طالبت جمعية الصيادين في الفاو بمحافظة البصرة، يوم الجمعة، الحكومة العراقية بالتحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصياد "نجم عبد الله خالد"، مؤكدة على أن الأمر يستوجب موقفاً رسمياً يحفظ حقوق الصيادين العراقيين، وينصف عائلة الضحية، وسط دعوات بالتظاهر أمام القنصلية الكويتية والمطالبة بطرد القنصل.

وقال رئيس الجمعية بدران التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "الصياد نجم قتل برصاص مباشر أطلقته السلطات الكويتية، ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة المسؤولين عن الحادث".

وأكد أن "دماء الصيادين العراقيين يجب ألا تمر من دون مساءلة، وأن القضية تمثل اعتداءً على مواطن عراقي كان يمارس عمله في مياهنا الإقليمية".

وأضاف أن "السلطات الكويتية ما زالت تحتجز صياداً عراقياً منذ العام 2012، رغم أنه لم يرتكب جريمة قتل، والآن يقتلون صياداً بدم بارد ولا يصدر منا أي رد على هذا الفعل الإجرامي؟".

وأشار التميمي إلى أن "جثة الصياد نجم خضعت للتشريح في الكويت، ولم تُسلَّم معها شهادة وفاة حتى الآن"، مبيناً أن "الصيادين الذين كانوا برفقة الشهيد نجم، تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب قبل إعادتهم إلى العراق وهم مصابون".

وختم بالقول إن "الصيادين يستغربون إهمال الحكومة المحلية لهم وعدم الاستماع لمطالبهم طيلة السنوات الماضية، ما وصفه بالصمت الرسمي، ودائماً ما نشاهد موقف محافظ البصرة بالضعيف اتجاه الكويت".

وأطلق ناشطون بصريون ومنظمات مدنية دعوات إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى القنصلية الكويتية في البصرة وطرد السفير الكويتي، ومن المؤمل تنظيم الوقفة عصر اليوم الجمعة، مع تشديدات أمنية مرتقبة.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم رئيس كتلة "الأساس" النيابية، النائب علاء الحيدري، السلطات الكويتية بقتل صياد عراقي واحتجاز آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الحادثة.

وقال الحيدري في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "ما أقدمت عليه الكويت من قتل صياد عراقي في المياه الإقليمية العراقية، واعتقال مجموعة أخرى لأكثر من مرة، يمثل استهتاراً بالدم العراقي وتجاوزاً صارخاً على سيادة البلاد".

وأضاف النائب عن محافظة البصرة، أن "الحكومة العراقية ملزمة باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة، وإلا فسيكون ردنا بالمثل، وعلى القنصل الكويتي مغادرة البصرة فوراً".

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة، قد أبلغ وكالة شفق نيوز أمس الخميس، بوصول الصيادين العراقيين الذين كانوا محتجزين في الكويت، مساء أمس، عبر منفذ سفوان الحدودي، مبيناً أن جثة الصياد الضحية (نجم عبد الله خالد) قد وصلت رفقة الصياد المصاب بطلق ناري في الرأس (ثائر محمد سلمان)، بالإضافة إلى بقية الصيادين المفرج عنهم وهم كل من: (حسن خالد حسن، وجعفر حسن عبد الزهرة، وماجد محمد خالد).

ولفت المصدر إلى أن الصيادين كانوا قد تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل خفر السواحل الكويتي أثناء تواجدهم على متن الزورق العراقي الذي يحمل الرقم (IFB166).

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى الكويت، أول أمس الأربعاء، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف سعود الصباح.