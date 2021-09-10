دعم هو الأول من نوعه.. اتفاقات عالمية ومليارات الدنانير تنهال على "أور" الأثرية

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية وأثار محافظة ذي قار عامر عبدالرزاق، تلقي مدينة أور الاثرية دعما كبيرا هو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة العراقية قبل قرن من الآن.

وقال عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعات مكثفة حصلت الفترة الماضية في أمانة مجلس الوزراء تمثلت بالتوجه للنهوض بالواقع الأثري في مدينة أور"، لافتا إلى أن "اتفاقات عالمية وقعها العراق مع جامعات دولية مثل جامعة بنسلفانيا لإعادة صيانة بعض المرافق الاثرية في داخل مدينة أور الاثرية".

وتابع، أن "الحكومة خصصت 19 مليار دينار عراقي لإنشاء المدينة الإبراهيمية القريبة من مدينة أور، والتي تضم عددا من المرافق العامة، فيما سيتم فتح باب الاستثمار فيها بوقت لاحق لتكون واجهة سياحية قريبة من أور الاثرية".

وأضاف عبدالرزاق، أن "هذا الدعم الذي تحصلت عليه مدينة أور هو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي".

ومدينة أور الأثرية، كانت عاصمة الدولة السومرية عام 2100 قبل الميلاد، وهي مكان ولادة النبي إبراهيم عام 2000 قبل الميلاد.

وتضم المدينة الزقورة (معابد للآلهة) الأثرية، ومعبد للآلهة "إنّيانا" آلهة القمر، حسب ماورد في أساطير الميثولوجيا السومرية.