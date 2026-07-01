دعم مالي ومؤتمر سنوي.. الزيدي يوجه بإعادة تفعيل بيت الحكمة

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم الأربعاء، بإعادة تفعيل دور بيت الحكمة وتعزيز مكانته، مع توفير الدعم المالي والفني اللازم له، داعياً إلى تنظيم مؤتمر سنوي يضم نخبة من الكفاءات العراقية والعربية لتقديم رؤى ومعالجات للتحديات التي تواجه البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الزيدي إلى بيت الحكمة، اطلع خلالها على واقع المؤسسة ودورها العلمي والفكري والثقافي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الزيدي أن بيت الحكمة يحمل إرثاً حضارياً وفكرياً عريقاً، مشدداً على ضرورة إيلاء هذه المؤسسة الاهتمام الذي ينسجم مع مكانتها وأهميتها.

وأشار إلى أهمية أن يستعيد بيت الحكمة دوره بوصفه حاضنة للعقول والكفاءات الفكرية والإبداعية، وأن يتحول إلى منصة وطنية وعربية لاستقطاب الطاقات الفكرية والعلمية، من خلال إقامة مؤتمر سنوي كبير يضم نخبة من الكفاءات العراقية والعربية، يسهم في تشخيص التحديات التي تواجه الدولة العراقية وتقديم الرؤى والحلول والمعالجات المناسبة.

ووجّه رئيس الوزراء بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإعادة تفعيل دور بيت الحكمة وتعزيز مكانته، مؤكداً تقديم الدعم المطلوب لتحقيق أهدافه، إلى جانب توجيه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم الإسناد المالي والفني للمؤسسة.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة، نعيم عبد ياسر العبودي، تاريخ المؤسسة ودورها في دعم الفكر وصناعة الرأي، وما تمثله من منبر للثقافة والفكر العربي والإسلامي.

وفي ختام الزيارة، تجول الزيدي في أروقة وقاعات بيت الحكمة، واطلع على تاريخها والمحطات التي شهدتها منذ تأسيسها في العصر العباسي.

وكان رئيس الوزراء قد كلف وزير التعليم السابق والنائب الحالي نعيم العبودي برئاسة مجلس أمناء بيت الحكمة.