دعم ألماني-أمريكي لتطوير جيل جديد من قادة العراق

شفق نيوز / أعلن "برنامج زمالة قادة العراق" التعليمي، يوم الأحد، تقديم منح جديدة تنتهي مهلتها السبت المقبل 18 شباط/فبراير الحالي، يستهدف تطوير الجيل الجديد من القادة العراقيين ومهاراتهم في بناء حركات اجتماعية وسياسية مستدامة.

وجرى الاعلان عن فتح الباب امام المنح الممولة بالكامل، على صفحة "برنامج زمالة قادة العراق" الإلكتروني وعلى "فيسبوك"، وعلى مواقع متخصصة بالأخبار التعليمية.

وبحسب بيان الإعلان، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، يجمع برنامج الزمالة بين الناشطين الشباب من أنحاء العراق كافة في ثلاث دورات تدريبية داخلية طوال عام، ويتألف كل تدريب من ثلاثة أيام من التعلم المكثف مع مدربين محترفين.

واستثمر البرنامج، في تطوير منهج دراسي حسب المتطلبات وهو عالمي المستوى، ويستهدف تحديد تحديات معينة يواجهها الشباب العراقي والتي تم تكييفها وتطويرها باستمرار، بناء على تجارب الفصول السابقة.

ولفت الإعلان، إلى أن "خريجي البرنامج سينضمون لشبكة الخريجين البارزين من الزملاء السابقين الذين يمثلون الجيل القادم من صناع التغيير في العراق".

وأوضح أن منحة برنامج الزمالة مدعومة من مكتب "مؤسسة كونراد" الألمانية، و"معهد DT" الأمريكي، وتستضيفها الجامعة الأمريكية في السليمانية ضمن إقليم كوردستان.

ومن المقرر أيضاً أن يغطي برنامج الزمالة، التكاليف التي تتضمن نفقات التعليم والإقامة والسفر، أما المؤهلين للتقدم إلى منح بنامج الزمالة، فيجب عليهم بحسب الشروط أن يكونوا مواطنين عراقيين ومقيمين في العراق، وأن يكون عمر المتقدم ما بين 25 و 35 سنة، ويتمتع بسنتين من الخبرة في النشاط الاجتماعي أو السياسي كالحملات والانشطة.

كما يجب أن تتوفر لدى المتقدمين، إنجازات أكاديمية أو مهنية أو شخصية استثنائية، إضافة إلى شرط جرعة "كوفيد-19"، والالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية الثلاث، وقراءة جميع المواد التحضيرية، والمشاركة في جلسات الإرشاد فيما بين التدريبات، ومتابعة الأنشطة، كما عليه أن يجيد اللغة العربية.

وبالإمكان التقدم على نيل المنح لحين قبل منتصف الليل يوم السبت المقبل 18 شباط/فبراير الحالي، وذلك من خلال الرابط المرفق : ‏https://form.jotform.com/230072051847450