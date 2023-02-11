دعم عراقي.. 24 طلعة جوية و27 شاحنة إغاثة جديدة نحو سوريا وتركيا

شفق نيوز/ أعلن متحدث عسكري رسمي، يوم السبت، أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 24 طلعة جوية لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتركيا، في وقت أعلنت وزارة التربية اطلاق حملة تطوعية انسانية لمساعدة متضرري لمنكوبي الزلزال في البلدين.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الخاصة بتقديم الدعم الإنساني لإغاثة الناجين من الزلزال الذي ضرب دولتي سوريا وتركيا الشقيقتين، وبمتابعة وإشراف وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، نفذت طائرات القوة الجوية من خلال طائرات النقل العسكرية (C130)، وخلال الأيام الماضية (7 – 10 شباط) 24 طلعة جوية من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ومطار أربيل الى مطارات دمشق وحلب وغازي عين تاب؛ لنقل (113 طناً) من المساعدات الإنسانية وإعادة العائلات العراقية الناجية من الزلزال في الدولتين الشقيقتين، وما زالت عمليات نقل المساعدات مستمرة.

إلى ذلك سيرت، وزارة التربية العراقية، 27 شاحنة مساعدات لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، بحسب المتحدث باسم الوزارة كريم السيد.

وقال السيد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة سيرت 27 شاحنة مساعدات انسانية بمختلف التفاصيل الى سوريا وتركيا دعما للمنكوبين والمتضررين من الزلزال ضمن حملة الحكومة العراقية.

وأكد السيد، أن حملة وزارة التربية تندرج ضمن المنهاج التطوعي لوزارته والتي أطلقت ونفذت الكثير من المبادرات الانسانية الطوعية في عموم المحافظات وعبر كوادرها التربوية.

واضاف، أن حملات تطوعية ستنطلق في المحافظات للمساهمة الانسانية للإغاثة، كمساهمة وموقف انساني من الكوادر التربوية في البلاد".