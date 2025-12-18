دعم حكومي للشرطة النهرية في الأنبار لتعزيز الاستجابة لحوادث الغرق في الفرات

شفق نيوز- الأنبار

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة الأنبار، سعد المحمدي، يوم الخميس، أن وزارة الداخلية جهزت الشرطة النهرية في المحافظة بمعدات غوص متكاملة لعدد من المنتسبين، وذلك على خلفية تكرار حالات الغرق في نهر الفرات خلال الفترة الماضية.

وقال المحمدي لوكالة شفق نيوز: "شمل التجهيز معدات غوص حديثة وكاملة لكل عنصر، تضم منظمات تنفس وخرطيم هواء، و زعانف غوص، وأجهزة كمبيوتر غوص احترافية ومتقدمة على شكل ساعات، وسترات طفو، وأحذية وقفازات غوص، وبدلات غوص شتوية وصيفية، وأقنعة غوص وأنابيب تنفس، إضافة إلى أحزمة أقنعة، مصابيح إنارة، حراب، وحقائب خاصة بمعدات الغوص، وأحزمة أوزان بلاستيكية، وهزازات مغناطيسية للتنبيه، ومقاييس عمق وشحن، وأسطوانات هواء، وأثقال رصاصية، فضلاً عن سترات نجاة".

وأضاف: "تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات الشرطة النهرية ورفع جاهزيتها للاستجابة السريعة لحوادث الغرق وتنفيذ عمليات الإنقاذ بكفاءة أعلى"، مؤكداً أن "دعم وزارة الداخلية يمثل إجراءً مهماً لحماية أرواح المواطنين والحد من الخسائر البشرية في مناطق انتشار نهر الفرات داخل محافظة الأنبار".

ويشهد العراق سنوياً عشرات حالات الغرق، ولا سيما في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة للسباحة، نتيجة لغياب الوعي المجتمعي، وضعف إجراءات السلامة، وقلة الأماكن المؤمنة للسباحة، حيث سجلت البلاد أكثر من 500 حالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب تصريحات رسمية.