"دعماً لمبادرة السوداني".. البيت الأخضر يتعهد بزراعة 500 ألف شجرة في عموم العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، عضو مجلس إدارة صندوق "تمكين" وديع الحنظل، يوم الأحد، دعمه لمبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزراعة 5 ملايين شجرة، مؤكدا أن البيت الأخضر الذي أسسه الصندوق سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال زراعة 500 ألف شجرة في عموم العراق.

وقال الحنظل، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، "نثمن الجهود الكبيرة التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمواجهة التصحر وتغيير المناخ من خلال اطلاق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة في عموم العراق من أرض البصرة".

وأشار الى أن البيت الأخضر الذي أسسه صندوق تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة سيقوم بزراعة 500 ألف شجرة في عموم العراق، دعما لمبادرة رئيس الوزراء لمكافحة التصحر.

وأكد أن القطاع الخاص، يساهم في دعم جهود الدولة، لمواجهة مخاطر التغيير المناخي، اذ المصارف الخاصة تنفذ مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة النظيفة في المنازل.

وصباح اليوم الأحد، أطلق السوداني، مبادرة "كبرى" لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق، وذلك خلال اعلانه إنطلاق مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه محافظة البصرة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.