دعماً للابتكار.. التعليم العراقية تطلق بطولة "الروبوتات"

شفق نيوز- بغداد

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة "كاست ناين"، يوم الاثنين، البطولة الوطنية الجامعية للروبوتات، بمشاركة واسعة من الجامعات العراقية، وبمبادرة من شباب عراقيين مبدعين، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار واستثمار الطاقات العلمية في الوسط الأكاديمي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي، حيدر عبد ضهد، في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه البطولة تمثل جزءاً من خطة الوزارة للتحول نحو التعليم الرقمي، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة في المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات، إلى تعزيز البحث العلمي ودعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يسهم في تطوير جودة التعليم الجامعي ورفع مستوى الإنتاج العلمي.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة الأميركية، برادلي جو كوك، لوكالة شفق نيوز، أن مستقبل المجتمعات يبدأ من التعليم، وأن الاستثمار في الطلبة والشباب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل العراق، مشدداً على أهمية دعم المواهب العراقية محلياً وعالمياً.

وأوضح أن العراق يمتلك طاقات بشرية كبيرة، وأن توفير البيئة المناسبة لها سيسهم في تحقيق نهضة علمية وتنموية شاملة.

وفي السياق ذاته، قال مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة تهدف إلى توظيف القدرات العلمية في تصميم وتطوير تطبيقات وتقنيات تخدم التنمية الوطنية العراقية في مختلف القطاعات.

وحول آلية المشاركة، أشار الزبيدي، إلى إطلاق موقع إلكتروني خاص بالبطولة، يتيح للطلبة التقديم بمشاريعهم عبر مشرفيهم الأكاديميين، على أن تتولى لجان علمية متخصصة تقييم المشاريع ضمن إطار أكاديمي منظم ومعتمد.

وتابع قائلاً إن عملية التقييم ستعتمد معايير علمية دقيقة تركز على الابتكار، والقيمة التطبيقية، ومدى مساهمة المشاريع في خدمة المجتمع.

وأظهرت الإحصاءات التي عُرضت خلال الفعالية تحسناً ملحوظاً في مستوى البحث العلمي العراقي خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد العام 2020، حيث سجلت الجامعات العراقية تقدماً واضحاً في عدد البحوث المنشورة عالمياً مقارنة بعدد من دول المنطقة.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون، على أهمية استمرار هذه المبادرات، وتعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص، من أجل تحويل الطاقات الشبابية إلى مشاريع علمية وصناعية تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، وترسيخ مكانة العراق في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي.