دعا لتعطيل الدوام بالعراق.. راصد جوي يحذر من ارتفاع "كبير" بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ دعا الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، إلى تعطيل الدوام الرسمي في المناطق والمدن الجنوبية في البلاد لما تشهده من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن: الأجواء الحارة تبقى متواصلة وتزداد قوة بفعل تأثير مرتفع حار ورطب أحياناً خاصة في الأقسام الجنوبية والأقسام الشرقية، مبينا أن درجات الحرارة سترتفع في قرابة 10 مدن بالعراق لتسجل أعلى معدلاتها عند 50 درجة مئوية.

توقع أن تستمر الأوضاع الجوية الحارة الساخنة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وتابع الجابر الزيادي بالقول، إن: هناك إحتمال فرص تشكل سحب، وهطول قطرات مطر عشوائية متباعدة في أجزاء محدودة من البلاد خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية، داعياً الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية للنظر في إمكانية تعطيل الدوام بسبب شدة الحر والرطوبة.