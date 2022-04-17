دعا لتدخل دولي.. مدير بيئة المثنى: بحيرة ساوة اندثرت

شفق نيوز/ اعلن مدير بيئة المثنى، يوسف سوادي، اليوم الأحد، عن اندثار بحيرة ساوة التاريخية عن الوجود بسبب أفعال الطبيعة والتدخل، داعيا المجتمع الدولي لوقفة جادة من اجل اعادة الحياة إليها.

وذكر سوادي لوكالة شفق نيوز، ان "بحيرة ساوة لوحظ التغيير على وضعها منذ عام 2014 وقد طالبنا مرات عدة بالتدخل من أجل إنقاذ هذا المعلم التاريخي في المحافظة، لكن دون آذان صاغية لنا"، لافتا إلى أن "هناك 3 عوامل رئيسة وراء الجفاف الذي أصابها، منها التغيير المناخي الذي أصاب العالم والعراق من أكثر البلدان تأثرا به".

واضاف، كما ان "من اسباب جفاف بحيرة ساوة، هو تغيير الصفائح الزلزالية والتي غيرت المجرى الطبيعي لها تحت الأرض، فضلا عن قيام العشرات من الفلاحين وأصحاب المصانع والمعامل بإنشاء الآبار الارتوازية التي أسرفت في استخدام المياه الجوفية، مما ساهم بانخفاض الكميات الواصلة إليها بشكل كبير جدا ".

وطالب سوادي،" المجتمع الدولي المتمثل بالمنظمات العالمية بالتدخل وإنقاذ هذا المعلم التاريخي الطبيعي والسياحي في العراق"، مؤكدا ان" ملف البحيرة وصل للجهات العليا في البلاد (مجلس الوزراء) لغرض وضع الحلول العاجلة لها وإنقاذها من الجفاف".