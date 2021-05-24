دعا الادلة الجنائية للتحقيق.. الدفاع المدني يخمد حريقا بمخزن للعطور شرقي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الاثنين، من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للعطور ومواد التنظيف في منطقة جميلة الصناعية مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان فرق الدفاع المدني طوقت الحادث وعزلت النيران واقتحمت المخازن وأخمدت الحريق وحجمت الأضرار الناتجة عنه فرق الدفاع المدني بوقت قياس حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية.

وأضاف البيان؛ انه على اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.