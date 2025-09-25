"دعاية انتخابية".. هجوم نيابي على السوداني وتشكيك بمشروع "بابل الصناعية"

شفق نيوز- بابل

انتقد النائب عن محافظة بابل ونائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، يوم الخميس، إعلان الحكومة العراقية إطلاق مشروع "بابل عاصمة العراق الصناعية"، مشككاً بجدية الخطوة ومتهماً الجهات الحكومية بتحويل الملف إلى ورقة انتخابية خالية من الدعم الفعلي.

وذكر السعبري، لوكالة شفق نيوز، أن "الإعلان يحمل عنواناً مهماً نظرياً، خاصة أن محافظة بابل تضم العديد من المعامل الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم في دعم الصناعة العراقية بشكل ملموس"، لكنه تساءل "ماذا قدمت الحكومة المركزية والحكومة المحلية فعلياً للصناعة في بابل".

وأضاف أن "القطاع الخاص هو من يتحمّل العبء الحقيقي، حيث إن المستثمرين هم من يقومون بتهيئة البنى التحتية، وتوفير الكهرباء والمياه للمصانع، وبتمويلهم الخاص، في وقت تستغرق فيه الموافقات الحكومية عاماً أو عامين لإتمامها".

وأكد السعبري، أن "لا فضل في ما تحقق حتى الآن سوى للمستثمرين، الذين أنشأوا هذه المشاريع بأموالهم دون دعم حكومي حقيقي"، لذلك ما جرى من إعلان حكومي هو بحسب وصفه "إعلان انتخابي أكثر مما هو مشروع تنموي واقعي".

واعتبر النائب، هذه الخطوة "مجرد احتفالات وحبر على ورق، لا ترقى إلى مستوى مشروع وطني داعم للصناعة، وأي إعلان سيكون بلا قيمة ما لم تقم الحكومة بدعم فعلي لهذه المصانع، بما في ذلك الدعم المصرفي والتمويلي".

وخلص السعبري، إلى القول إن "الموضوع يتجه نحو التوظيف الانتخابي أكثر من كونه خطوة حقيقية نحو النهوض بالصناعة في بابل أو في عموم العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الاثنين الماضي، إطلاق مشروع "بابل عاصمة العراق الصناعية"، فيما أشار في كلمة له خلال حفل الإعلان إلى أن 54 مصنعاً عراقياً بدأت التصدير الفعلي للأسواق الإقليمية والدولية.