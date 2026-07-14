دعاوى قضائية وغرامات.. بيئة الأنبار تنفذ حملات على الجهات الملوثة لنهر الفرات

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مدير بيئة الأنبار، قيس ناجح، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ حملات ميدانية واسعة لمتابعة مصادر تلوث نهر الفرات، تنفيذاً لتوجيهات وزير البيئة الخاصة بمراقبة الأنشطة التي تصرف المخلفات السائلة في النهر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة

وقال ناجح، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق مديرية البيئة أجرت جولات ميدانية شملت المعامل القريبة من ضفاف نهر الفرات، وكراجات الغسل والتشحيم، فضلاً عن متابعة مصبات محطات الصرف الصحي التي تقوم بتصريف المياه العادمة إلى النهر من دون معالجة، بهدف الحد من مصادر التلوث وحماية الموارد المائية".

وأضاف أن "المديرية اتخذت إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة، تمثلت بفرض غرامات على دائرة مجاري الأنبار، إلى جانب إقامة دعوى قضائية بحقها بسبب استمرار طرح المخلفات السائلة في نهر الفرات من دون معالجتها، وفقاً للتعليمات والضوابط البيئية النافذة".

وأوضح ناجح أن "مديرية البيئة خاطبت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار بشأن هذا الملف، والتي وجهت بدورها بتشكيل لجنة مختصة للتحري عن أسباب تلوث نهر الفرات ومتابعة المعالجات اللازمة للحد من الظاهرة".

وأشار إلى أن "الحكومة المحلية تعمل على تنفيذ مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي، تشمل إنشاء محطات في أقضية الرمادي والفلوجة وهيت، إضافة إلى محطة قيد الإنجاز في الحبانية، بهدف إيقاف تصريف المياه العادمة إلى نهر الفرات من دون معالجة".

وبيّن أن "المرحلة الأولى من هذه المشاريع أُنجزت، فيما يجري حالياً انتظار إطلاق التخصيصات المالية لاستكمال المرحلة الثانية، التي تتضمن ربط جميع شبكات الصرف الصحي في الأقضية بمحطات المعالجة، بما يسهم في تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، ويحد من تلوث نهر الفرات ويحافظ على البيئة والصحة العامة".