دشنه الملك غازي …إعادة افتتاح الجسر القديم في الموصل

شفق نيوز/ أعلن مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني، اليوم السبت،إعادة افتتاح الجسر القديم في الموصل بعد اشهر من الإغلاق لأغراض الصيانة، مع استمرار الأعمال تحت الجسر لحين الانتهاء من أعمال الترميم كافة.

وقال مدير الطرق والجسور لوكالة شفق نيوز "إن الجسر يُعد من بين الجسور الاستراتيجية الخمسة في المدينة، التي تربط مناطق حيوية في الموصل". وأضاف أن الجسر "كان قد دُمّر خلال الحرب، وافتتحه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعد إعادة إعمارها في عام 2017".

وتابع الشهواني أن الجسر، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عهد الملك غازي في ثلاثينيات القرن المنصرم، يُعد من الرموز التاريخية والهامة للمدينة، وقد تم إغلاقه لأغراض الصيانة لمدة عام كامل لتفادي حدوث أي أضرار إضافية، مع ضمان سلامة الحركة المرورية على الجسر.

وأكد أن أعمال الصيانة "ستستمر تحت الجسر لحين الانتهاء من المشروع بشكل كامل، وهو ما يعد خطوة مهمة لاستعادة البنية التحتية للموصل بعد سنوات من الدمار".

وكان الشهواني قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، افتتاح الجسر العتيق الحديدي في الموصل والذي يخضع للصيانة أمام حركة السيارات خلال الأسبوع الجاري.

ويعتبر الجسر القديم، الذي شُيد في أوائل عام 1932 أو 1933 في عهد الملك غازي، من أقدم جسور الموصل، وتم افتتاحه في عام 1934، ويربط جانبي المدينة الأيمن والأيسر، ويبلغ طوله نحو 305 أمتار.