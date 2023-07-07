"دريل همر" ينهي حياة رجل أمن في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع منتسب أمني جراء حادث عرضي في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً أمنياً لقي مصرعه خلال استخدامه آلة "دريل همر" لأعمال منزلية في قرية "جيزاني الامام" على بعد 15 كم شمال غرب قضاء الخالص بعد انفلات "بريمة" الدريل نحو رأسه ووفاته بالحال.

واضاف، المصدر، ان الاجهزة الامنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا امنياً، فيما نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي.