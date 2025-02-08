دريد الربيعي رئيساً لهيئة استثمار بغداد

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت، بالاغلبية على اختيار دريد نجم عبود الربيعي رئيساً لهيئة استثمار بغداد.

والربيعي من المرشحين الذين تم تقديم اسمائهم من قبل رئيس الحكومة المحلية المقال عبد المطلب العلوي الى مجلس محافظة بغداد في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي وهم كل من: محمد نعمة محسن لفتة، علي داود سلمان العطار، سيف الدين طه علي الخزرجي.

وفي وقت سابق من اليوم صوّت مجلس محافظة بغداد ايضا على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.