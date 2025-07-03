درون شفق نيوز توثق "الأحزان" في يوم العباس

شفق نيوز - المثنى

في مشهد قد يكون مشابهاً لما عاشه العراقيون الشيعة، على الأقل خلال العقدين الماضيين، حيث احتشد الآلاف من أبناء الطائفة في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، على ضفاف نهر الفرات، لإحياء السابع من محرم.

والسابع من محرم، مخصص للعباس ابن علي، ويحظى بمكانة خاصة لدى المسلمين الشيعة، وهو الذي قتل رفقة أخيه الحسين، في العاشر من شهر محرم، في واقعة الطف الشهيرة.

ووثقت وكالة شفق نيوز، عبر طائرة درون، مراسم إحياء هذا اليوم، من مدينة السماوة، حيث تجمع الآلاف على طول شارع الكورنيش، ضمن موكب الأحزان.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.