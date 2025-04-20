درون شفق نيوز ترصد بغداد.. تشوه كبير وغياب المساحات الخضراء (صور)

شفق نيوز/ بنايات عشوائية متناثرة، سواء منازل أم أبراج سكنية، إذ تكشف نظرة من السماء غياب التخطيط العمراني في العاصمة العراقية بغداد، لتتحول مناطقها النظامية وفق التخطيط الأساسي، لمجرد واجهات تخفي بناء جديد غير منتظم.

رصدت كاميرا درون خاصة بوكالة شفق نيوز، تشوه كبير في بغداد، عبر امتداد المنازل والمجمعات السكنية، دون أي رؤية عمرانية، حتى بات نهر دجلة، الذي يمر بقلب العاصمة، مجرد فاصل بين جهتين تغصان ببنايات ومنازل، غير متناسقة.

وفي ظل هذا التخبط العمراني، ظهر جليا غياب أي مساحة خضراء في بغداد، إذ تحولت لكتلة كونكريتية متناثرة، غابت عنها حتى الحدائق الصغيرة.

ويعاني العراق، من التلوث والجفاف بشكل كبير، نتيجة قلة الاطلاقات المائية، فضلا عن غياب المساحات الخضراء، التي ساهمت بتغير المناخ فيه، عبر سيطرة الأجواء المتربة عليه، وسط دعوات الاهتمام بالتشجير.