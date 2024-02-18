درجة امتحان متدنية تدفع فتاة إلى الانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانتحار فتاة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بسبب درجات امتحانات نصف السنة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة في الثامنة عشرة من عمرها، أقدمت على الانتحار باستخدام مادة سامة داخل منزلها في قضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "ذوي الفتاة نقلوها للمستشفى وهي بحالة سيئة للغاية"، لافتاً إلى أن "دوافع الانتحار تعود لحصولها على درجات متدنية في نتائج امتحانات نصف السنة للصف السادس الإعدادي".