درجال: قداسة البابا أبدى اهتماماً إستثنائياً بالشباب وضرورة توفير فرص العمل لهم

شفق نيوز/ كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، أن بابا الفاتيكان سيوجه أجزاءً من كلمته التي سيلقيها في ملعب فرانسو حريري في اربيل، لشريحة الشباب، مشيرا إلى أن الزيارة التي يقوم بها بابا الفاتيكان الى العراق واللقاء بمختلف الاطياف والمكونات رسالة سلام وصل صداها جميع أرجاء المعمورة.

وقال الوزير درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان قداسته ابدى اهتماماً خاصا بالشباب وتوجهاتهم ورعايتهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ووصفهم بمستقبل الأرض ومن يعمرها، مشيرا الى ان استماعه لقصة شابًين من البصرة قدما على تأسيس مشروع تجاري مدر للربح من قرض بسيط مدعوم، يمثل روحية الشباب وصدق العزيمة والإصرار ، لا سيما وان جميع صلواته وكلماته ازدانت بالتركيز على الشباب والطفولة والمراة وإيلائهم الاهتمام الأكبر.

ولفت إلى ان كلمة قداسته يوم غد الأحد في ملعب فرانسو حريري بمحافظة اربيل ستتضمن رسائل شبابية كبيرة أيضاً تدعو الى الاهتمام بالشباب والتركيز على قضاياهم ودعمهم بقوة.