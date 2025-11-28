درجات حرارة معتدلة ورياح "خفيفة" في عموم العراق اليوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الجمعة، عن درجات الحرارة وسرعة الرياح في جميع المحافظات وبضمنها إقليم كوردستان، حيث تسجل دهوك أدنى درجة حرارة في حين تشهد البصرة أعلى درجة.

وذكرت الهيئة في النشرة الجوية لهذا التي وردت لوكالة شفق نيوز، أن أدنى درجة حرارة ستكون 16 درجة مئوية في محافظة دهوك ومن بعدها السليمانية 17 درجة، بينما تسجل محافظة البصرة أعلى درجة وهي 27 درجة مئوية، ومن بعدها ميسان وذي قار 26 درجة.

فيما ستتقاسم باقي المحافظات درجات حرارة تتراوح بين 23 درجة إلى 25 درجة مئوية.

أما سرعة الرياح فهي شمالية غربية خقيقة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10-20 كيلومتر في الساعة، تصاحبها فترات من السكون والتقلبات في الأقسام الغربية من البلاد.

في حين سيكون الطقس صحواً بشكل عام مع ظهور بعض الغيوم في الأجواء على فترات، ويتحول إلى غائم جزئي خلال ساعات المساء والليل في المنطقتين الوسطى والشمالية.