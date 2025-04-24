درجات الحرارة لن ترتفع كثيرا.. راصد: الطقس انتقالي غير مستقر

شفق نيوز/ استبعد الراصد الجوي، صادق عطية، يوم الخميس، وصول درجات الحرارة جنوبي العراق إلى 45 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، فيما بين أن البلاد تمر بموسم انتقالي ربيعي "غير مستقر".

وقال عطية لوكالة شفق نيوز، إن "طقس العراق يمر بموسم انتقالي ربيعي سمته عدم استقرار الأجواء، ففي وقت هناك غيوم وفرص أمطار قليلة في شمال العراق، يلاحظ هناك ارتفاع في درجات الحرارة، لكنها لن تصل إلى 45 درجة مئوية، وحتى في البصرة أقصى جنوب البلاد، التي ستشهد أعلى درجات الحرارة، فهي لن تصل إلى هذا المستوى".

وأوضح، أن "من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية في النهار بالبصرة، أما وصولها إلى 45 درجة مئوية فهذا وربما يكون في أيار/ مايو المقبل، لكن ليس في بدايته، لأن من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعدل بداية هذا الشهر، وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً".

وأشار عطية، إلى أن "درجات الحرارة في العراق ارتفعت مقارنة بالعقد الماضي، وهذا يعود إلى ازدياد أعداد السيارات والمصانع والأبنية، وهذه جميعها ساهمت في رفع درجات الحرارة، لذلك من المتوقع عدم اختلاف درجات الحرارة هذا العام عن الموسم الماضي".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، توقعت الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها يوم الجمعة بتسجيل (44 - 45) درجة مئوية، محذرة من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس الخفيفة.