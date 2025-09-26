درجات الحرارة تعاود الارتفاع في العراق مع بداية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، مساء الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت مع بداية الأسبوع المقبل، يعقبه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، اطلعت عليه شفق نيوز، أن "تحديثات خرائط الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي تشير إلى أن البلاد ستتأثر مع مطلع الأسبوع بامتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا، يؤدي إلى ارتفاع طفيف تدريجي بدرجات الحرارة".

وبحسب بيان الهيئة، فإن "ذروة هذا الارتفاع تبلغ منتصف الأسبوع، حيث تُسجَّل قيم أعلى من معدلاتها العامة بعدة درجات، وتتجاوز حاجز الأربعين مئوية بقليل في بعض مدن الوسط والجنوب".

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء 1-10، مع اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من الشمال الغربي، لتتراجع شدة الحرارة وتقترب القيم من معدلاتها الطبيعية".

ومع نهاية الأسبوع تسود أجواء أكثر اعتدالاً نهاراً في المناطق الشمالية والغربية وفق البيان، فيما تبقى دافئة نسبياً إلى معتدلة في الوسط والجنوب، مع ملامح اعتدال يميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر.