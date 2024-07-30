درجات الحرارة "تصالح" العراقيين في أول أسبوع من "آب اللهاب"

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي واثق السلامي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن درجات الحرارة في العراق ستنخفض مطلع الشهر المقبل وتستمر على ذلك حتى نهاية الأسبوع الأول منه.

وقال السلامي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "انخفاض نسبي بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي ونشاط واضح يومي الجمعة والسبت المقبلين".

وأضاف "لا موجات حر خلال الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل، بل ستسجل عموم المدن درجات حرارة حول المعدلات العامة وأقل بقليل".

وعادة ما تبلغ درجات الحرارة في شهريّ تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الذي يطلق عليه العراقيين "آب اللهاب" لشدة ارتفاع درجات الحرارة فيه.