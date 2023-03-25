درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل ملحوظ اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري وذلك لتأثر حالة الطقس بمنخفض جوي يجتاح البلاد.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر واعتبارا من ظهر اليوم بمنخفض ممطر مدعوم بتيارات مدارية رطبة وتصادم أخدود جوي بارد ينتج عنهما حدوث حالة ماطرة تبدأ تدريجياً من ساعات عصر اليوم شمالي وغربي البلاد بشكل خفيف ثم تتعمق الليلة وفجر الغد الأحد تؤدي بتشكل سحب ممطرة وأجواء غير مستقرة، وغالباً امطار رعدية متوسطة الشدة، مبينا أن الأمطار قد تكون غزيرة ببعض الأماكن وخاصة في الأقسام الشمالية والأقسام الشرقية.

وأوضح أن الحالة الماطرة ستستمر إلى مساء يوم الإثنين بشكل متنقل ومتقطع، وقد يصاحب الأجواء نشاط الرياح باتجاه جنوبي شرقي وتثير غبارا محليا غداً الأحد خاصهّ في الأقسام الشرقية في واسط، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الثلاثاء تدريجياً.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد توقع، أمس الجمعة، تأثر البلاد بمنخفض جوي تتسبب بحالة جوية ماطرة تمتاز بالغزارة في بعض الأماكن اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن المنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة شبه قطبية في الطبقات العليا من الجو تنحدر منه موجة من الضغط المنخفض يتقدم ببطئ نحو منطقتنا.

وأوضح أن هذا المنخفض يسبب حالة جوية ممطرة تشمل كافة المدن حيث تبدأ التقلبات اعتبارا من اليوم السبت وتنتهي مساء او ظهيرة يوم الثلاثاء