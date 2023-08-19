دربنديخان يبتلع شاباً من ديالى واصابة جندي بشجار في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران في ديالى وصلاح الدين، يوم السبت، بغرق شاب في سد دربنديخان وإصابة جندي بشجار مع زملائه.

وقال مصدر محلي في ديالى، لوكالة شفق نيوز، ان شابا غرق في سد دربندیخان باقليم كوردستان خلال محاولته السباحة.

واضاف، ان الشاب كان في رحلة سياحية وهو من سكان ديالى، مشيرا الى انتشال جثته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حادث آخر أصيب جندي بشجار مع زملائه باطراف قضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين.

وبين مصدر امني في المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً نشب بين أفراد نقطة أمنية تابعة للواء 52 من الجيش العراقي الكائنة بين قرية (شاه سيوان) ومطار صديق في اطراف طوز خورماتو، مشيراً إلى أن السلطات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.