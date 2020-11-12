دراسة: هذا الفيتامين يحمي كبار السن من كورونا

شفق نيوز/ توصلت دراسة سويسرية إلى أن تناول مكملات فيتامين "د" أو أوميغا 3، بانتظام يعزز جهاز المناعة لدى المتقاعدين، ويساعدهم على الحماية من عدوى الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكشفت دراسة أجريت على أكثر من 2000 من المتقاعدين أن الحبوب تقلل من خطر الإصابة بالعدوى، ولكن ليس لها تأثير على صحة العظام والذاكرة ووظائف العضلات.

وأشارت الدراسة إلى أن مجموعة متزايدة من الدراسات التي وجدت أن مستويات فيتامين (د) العالية تمنع فيروس كورونا وتحسن أيضًا فرص الناس في البقاء على قيد الحياة إذا أصيبوا بالعدوى.

في الشهر الماضي، حث مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، الناس على تناول فيتامين (د) للمساعدة في تعزيز صحتهم العامة، وقال إن الحكومة ستكثف رسائل الصحة العامة لتشجيع تناول المكملات.

كان هذا بمثابة منعطف آخر لوزير الصحة المحاصر بعد أن ادعى سابقًا أنه ليس له أي تأثير على فيروس كورونا، مما أثار استياء الخبراء وعدم تصديقهم.

وقالت البروفيسور هايكه بيشوف-فيراري، من جامعة زيورخ في سويسرا، والتي قادت الدراسة الأخيرة: "تشير نتائجنا إلى أن مكملات فيتامين (د) وأوميغا 3 في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكبر والذين يعيشون أسلوب حياة نشط وليس لديهم حالات مرضية موجودة مسبقًا لا تقدم أي فوائد عندما يتعلق الأمر بصحة العظام والذاكرة ووظيفة العضلات"، وأضاف "إلا أننا نعتقد أن هناك تأثير على العدوى".

وفي الدراسة، وجد تحليل شمل 2157 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق أن مستخدمي أوميغا 3 كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى بنسبة 11 في المائة.

يذكر أن العديد من الأوراق البحثية أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، وهو أمر شائع في بريطانيا، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بمرض خطير أو الموت.