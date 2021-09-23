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دراسة: فيروس كورونا أصبح أكثر انتشاراً بالهواء

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-23T06:13:03+0000
دراسة: فيروس كورونا أصبح أكثر انتشاراً بالهواء

شفق نيوز/ أوضحت  دراسة لجامعة "ماريلاند" الأميركية أن المتحورات أكثر انتشارا في الهواء، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس

ووجد باحثون أن الأقنعة القماشية والجراحية شائعة الاستخدام تقلل كمية الفيروس التي تدخل الهواء حول الأشخاص المصابين بمقدار النصف تقريبًا.

وقال الدكتور دون ميلتون، أستاذ الصحة البيئية في كلية الصحة العامة التابعة لـ UMD: "تقدم دراستنا الأخيرة دليلًا إضافيًا على أهمية انتقال العدوى عبر الهواء، نحن نعلم أن متغير دلتا المتداول الآن معدي أكثر من متغير ألفا."

ويشير البحث إلى أن المتغيرات المتتالية تستمر في التحسن في السفر عبر الهواء، كما أن التهوية الأفضل والأقنعة الضيقة، بالإضافة إلى التطعيم، يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر المتزايدة.

وقال الباحثون إن "كمية الفيروس في الهواء القادمة من المصابين بالعدوى من نوع ألفا كانت أكبر بعامل 18 مما يمكن تفسيره بزيادة كميات الفيروس المكتشفة في مسحات الأنف واللعاب".

"لقد علمنا بالفعل أن الفيروس في اللعاب ومسحات الأنف قد زاد في عدوى متغير ألفا، يمكن أن ينتقل الفيروس من الأنف والفم عن طريق رذاذ القطرات الكبيرة بالقرب من شخص مصاب". بحسب طالب الدكتوراه جيانو لاي أحد الباحثين الرئيسيين.

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