دراسة طبية تحسم جدلاً يخص لقاح فيروس كورونا

شفق نيوز/ حسمت دراسة الجدل بشأن امكانية تشكيل لقاح فيروس كورونا جدارا مانعاً لانتقال عدوى الفيروس من الملقحين إلى غيرهم خاصة ممن يعيشون في محيطهم.

والدراسة التي نشرت في مجلة "لانست"، وأعدها باحثون من عدد من المؤسسات بما في ذلك إمبريال كوليدج لندن ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أظهرت أنه حتى الأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا قد ينقلون الفيروس إلى الآخرين من غير الملقحين.

ومع الاتصال اليومي يسهل انتقال الفيروس بين أفراد العائلة الواحدة، وفق الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم أن التلقيح مهم للوقاية من المضاعفات الحادة لكورونا ويحمي من الموت، إلا أن ذلك لا يمنع انتقال العدوى.

وأظهرت النتائج أنه حتى الملقحين يمكنهم أن يصابوا بالفيروس من قبل مخالطيهم.

وتصل نسبة احتمال إصابة الملقح إلى 25 في المئة، فيما النسبة لدى غير الملقح 38 في المئة.

وتوصلت الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق بين الملقح وغير الملقح في نقل العدوى للآخرين، لكن مع ذلك دعا الباحثون إلى التلقيح لأنه يحمي من المضاعفات الخطيرة للفيروس.