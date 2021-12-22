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دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بأوميكرون

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-22T11:52:40+0000
دراسة تكشف الفئة العمرية الأكثر إصابة بأوميكرون

شفق نيوز/ كشفت دراسة جديدة أن إحدى الفئات العمرية تلتقط المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" أكثر من أي فئة أخرى.

وذكرت صحيفة "هال ديلي ميل" أن فئة عمرية واحدة في بريطانيا سجلت أكبر عدد من الإصابات بأوميكرون، مبرزة أن هذه الفئة تستحوذ على نحو 40 بالمئة من مجموع الإصابات بالمتحور الجديد.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها مجموعة الأبحاث الصحية "Zoe" أن أكثر من 40 بالمئة من الإصابات الجديدة تحدث بين الفئة العمرية 18-35.

أما المجموعة الثانية الأكثر تعرضا لأوميكرون هي الفئة العمرية 35-55 بحوالى 29 بالمئة من الإصابات الجديدة.

وسجلت الأرقام أن معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما ارتفع "بشكل صاروخي" منذ أواخر نوفمبر، كما ارتفع معدل الإصابة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عاما "بشكل حاد" منذ أوائل ديسمبر.

وفيما يخص المجموعة الثالثة، فإنها تضم الفئة العمرية بين 18 عاما وأقل، تليها الفئة التي يتراوح عمرها بين 55 و75.

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