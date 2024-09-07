إدراج "كهريز حاجي بيخان" السفلي في كركوك ضمن قائمة التراث العالمي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، إدراج كهريز حاجي بيخان السفلي في محافظة كركوك ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري.

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي الـ75 للجنة الدولية للري و البزل ICID و المنعقدة في مدينة "سيدني" الأسترالية للفترة من 1 - 7 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماعات الإعلان عن ضم "كهريز حاجي بيخان" السفلي ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري باعتباره إنجازا هندسيا لبناء قنوات مائية تحت الأرض ،والذي تطلب فهما عميقا لعوامل مختلفة مثل انحدار تضاريس الأرض و عمق منسوب المياه الجوفية قبل 150 عاما لتوفير مياه الري للأغراض الزراعية و المنزلية.