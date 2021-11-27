سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T10:44:32+0000
إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية يوم السبت إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، أنه أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل (ICID) في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري.

وأوضح البيان أن "ما حصل بالأمس في مراكش، يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجازًا كبيرًا لبلدنا، لم تستطع سوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر على إمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات العراق في الوقت الحاضر وسيشكل حافزا كبيرا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل".

related

العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

Date: 2021-02-02 12:17:32
العراق يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

العراق يعلن عن خطط للتعايش مع كورونا لعدة اشهر

Date: 2020-06-02 19:30:17
العراق يعلن عن خطط للتعايش مع كورونا لعدة اشهر

العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

Date: 2021-09-12 20:03:14
العراق يحدد فئات مشمولة بالسفر إلى الهند

مدينة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ البلاد

Date: 2019-06-07 18:02:41
مدينة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ البلاد

العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة

Date: 2021-05-15 20:12:44
العراق مقبل على موجات شديدة الحرارة

العراق يشرع بفحص للإيرانيين والصينين المتواجدين على اراضيه ويحد تحركاتهم

Date: 2020-02-23 16:25:56
العراق يشرع بفحص للإيرانيين والصينين المتواجدين على اراضيه ويحد تحركاتهم

الموجة الرابعة تربك الموقف الوبائي في العراق وتهدد نظامه الصحي

Date: 2021-10-25 06:58:18
الموجة الرابعة تربك الموقف الوبائي في العراق وتهدد نظامه الصحي

أسبوع لاهب بانتظار العراقيين تصل درجة حرارته إلى 66 مئوية

Date: 2021-06-26 09:24:53
أسبوع لاهب بانتظار العراقيين تصل درجة حرارته إلى 66 مئوية