شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية يوم السبت إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، أنه أثناء انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والبزل (ICID) في مدينة مراكش المغربية، أدرج كل من: سدة الهندية القديمة في محافظة بابل، ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار، في سجل التراث العالمي للري.

وأوضح البيان أن "ما حصل بالأمس في مراكش، يوم عراقي بامتياز ويشكل إنجازًا كبيرًا لبلدنا، لم تستطع سوى دول قليلة من تحقيقه تتوافر على إمكانيات كبيرة تفوق إمكانيات العراق في الوقت الحاضر وسيشكل حافزا كبيرا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب في المستقبل".