إدراج تثبيت موظفي شبكة الإعلام ضمن موازنة 2026

أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الثلاثاء، موافقتها على تضمين تثبيت عقود وأجور شبكة الإعلام في موازنة 2026.

وقالت اللجنة المالية النيابية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها وافقت على إضافة فقرة تتعلق بتثبيت موظفي العقود والأجور العاملين في شبكة الإعلام العراقي ضمن موازنة عام 2026، بمتابعة من مجلس الأمناء وتوجيهات رئيس الشبكة كريم حمادي.

وبينت، أن الخطوة جاءت بعد مناقشة الملف خلال اجتماعات اللجنة المالية مع الوفد الممثل لشبكة الإعلام العراقي، وتسلم الجداول والبيانات الخاصة بالموظفين، ضمن متابعات مستمرة خلال الأشهر الماضية.

ويخضع ملف الموارد البشرية في شبكة الإعلام العراقي لمراجعة شاملة تشمل نحو 3,500 موظف، بالتزامن مع تنفيذ القرار الحكومي رقم (141) لعام 2026 القاضي بتقليص الملاكات والمكاتب الخارجية بنسبة 50%.

وتتجه الإجراءات الحالية نحو حسم الوضع القانوني لمئات العاملين بصفة عقود وأجور يومية عبر تثبيتهم ضمن موازنة 2026 وفقاً للمعايير القانونية النافذة، مع البدء بتطبيق سلم رواتب معدل يهدف إلى خفض النفقات التشغيلية ومساواة سقف الأجور بالضوابط المعمول بها في المؤسسات الحكومية الأخرى.