دخول شامل لطلبة المراحل المنتهية في العراق.. تحرك نيابي ضاغط على التربية

كشفت عضو لجنة التربية النيابية شيماء الفتلاوي، يوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي "ضاغط" على وزارة التربية العراقية، لاتخاذ قرار الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في مدارس البلاد.

وقالت الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة التربية النيابية ستستضيف المسؤولين في وزارة التربية، لاتخاذ قرارات بما ينسجم ويلائم الوضع الحالي ويناسب جميع الطلبة".

وبينت عضو لجنة التربية النيابية، أن "هناك تحركاً من قبل أعضاء لجنة التربية النيابية، باتجاه وزارة التربية، لاتخاذ قرار بالدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية في العراق".

ولفتت إلى أن "لجنة التربية تعمل مع وزارة التربية على تقليص المناهج الدراسية، خصوصا الفصول الأخيرة من المناهج للصفوف المنتهية، بسبب الظروف غير الطبيعية والوضع الراهن في العراق".

ويشكو بعض الطلبة في الصف السادس الإعدادي، والثالث المتوسط، من تلكؤ العملية الدراسية وعدم اكمال المناهج المقررة، وذلك نتيجة كثرة العطل "الطارئة" التي فرضتها الأوضاع الراهنة في البلاد.