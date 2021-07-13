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دخول المشفى التركي العمل بذي قار .. مدير الصحة للسياسيين: رحمة لوالديكم عوفونا نشتغل

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T13:49:49+0000
دخول المشفى التركي العمل بذي قار .. مدير الصحة للسياسيين: رحمة لوالديكم عوفونا نشتغل

شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة ذي قار الجديد سعدي الماجد، اليوم الثلاثاء، عن دخول المشفى التركي للعمل بدءً من مساء اليوم.

وقال الماجد في مؤتمر صحفي عقده داخل المشفى وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "المستشفى التركي سيدخل العمل من مساء اليوم من خلال استقبال المواطنين في الطوارئ وإجراء العمليات الحارة فيه"، لافتا إلى أن " العمليات الباردة ستجرى فيه مطلع الأسبوع المقبل".

وبين، أن " المرحلة المقبلة ستختلف كثيرا عما سبقها، وسنكشف بالأسماء من يعترض عمل دائرة صحة ذي قار من السياسيين، مخاطبا إياهم (رحمة لوالديكم عوفونا نشتغل) ".

وأكد، الماجد أن" مستشفى الحسين التعليمي لن يتم الاستغناء عنه وسيكون مركزا لعزل المصابين بفيروس كورونا".

وتابع، أن" الكوادر الطبية المؤكدة حاليا في المشفى التركي قادرة على تشغيله، دون أي عارض يذكر وسنقيم العمل للجميع بعد اسبوع من المباشرة ".

وبشأن أحداث يوم أمس، أكد الماجد، أن" المحافظ شكل لجان مختصة مهمتها الكشف عن الحقيقة بأسرع وقت ممكن، وسنعلن عن النتائج بنفسنا، فور اكتمالها".

ولم يبين الماجد الحصيلة النهائية لحادث يوم أمس، لكنه أوضح أنه سيعلن الحصيلة النهائية فور الانتهاء من تسليم الضحايا لذويهم.

والتهم حريق هائل، ليلة امس 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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