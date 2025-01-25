دخل يومه الثالث.. القصة الكاملة لإعتصام أكثر من ألف مهندس في البصرة

شفق نيوز/ دخلت اعتصامات المهندسين العراقيين في البصرة يومها الثالث، مطالبين نقابتهم بتسليمهم هويات النقابة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن تجرى صباح اليوم السبت.

وقال ممثل المهندسين المعتصمين كرار العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث قوائم تتنافس في انتخابات نقابة المهندسين فرع البصرة، بينها قائمتين متحالفتين وصلت هوياتهم إلى منازلهم، بينما هناك أكثر من ألف مهندس معتصمين منذ يومين لم يستلموا هوياتهم لانتخاب مرشحهم في القائمة الثالثة".

بدوره، قال محافظ البصرة أسعد العيداني خلال حضوره الاعتصامات، إن "الانتخابات لا يمكن أن تجرى من دون استلام كل المهندسين هوياتهم"، مبيناً أنه "سيقف لمنعها حتى استلام هذه الهويات واتمام الانتخابات بشكل عادل يضمن حق الجميع بالمشاركة".

من جانبه، قال رئيس نقابة المهندسين فرع البصرة إياد خيون، إن "العديد من الأصوات تحاول عرقلة العملية الديمقراطية وسير الانتخابات، وأن ادعاء امتناع النقابة عن تسليم الهويات المستلمة من المقر العام باطل".

وأضاف خيون، أن "النقابة اشترطت حضور المهندس بنفسه لاستلامها حسب تبليغ المركز"، مؤكداً تسليم "العديد من الهويات والنقابة مستمرة بتوزيعها حتى في يوم الانتخابات وأي خلل سوف يحل بالطرق القانونية لا الملتوية".

وشهدت البصرة أيضاً الأسبوع الماضي، تظاهر عدد من الباحثين المشاركين في التعداد السكاني بمحافظة البصرة، للمطالبة بتعيينهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي.

كما وذكر مراسل وكالة شفق نيوز المتواجد في اعتصامات المهندسين، أن "الاعتصامات مستمرة لغاية الآن وهم يقفون أمام بوابة النقابة بأعداد كبيرة تصل إلى قرابة الألف مهندس مطالبين بتسليمهم الهويات ورغم أن المقرر إقامة الانتخابات اليوم السبت في الساعة 9 صباحاً".