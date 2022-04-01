أدخلوا مواد البناء.. أهالي منطقة زراعية في بغداد يطالبون بإكمال منازلهم

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي منطقة الطائيات، التابعة إدارياً لمنطقة شاطئ التاجي، شمالي بغداد، يوم الجمعة، احتجاجاً على منعهم من إدخال مواد البناء إلى المنطقة الزراعية.

وقال مراسل شفق نيوز إن نحو 50-60 شخصاً من أهالي منطقة الطي أو الطائيات وهي احدى المناطق الزراعية التابعة إدارياً لمنطقة شاطئ التاجي، شمال بغداد، افترشوا الأرض داخل المنطقة احتجاجاً على منعهم من إدخال مواد بناء منازلهم في المنطقة.

وأضاف المراسل أن المواطنين طالبوا القوات الأمنية المنتشرة على مداخل منطقتهم بالسماح لعبور شاحنات مواد البناء التي يرفضون إدخالها.

ونقل المراسل عن مواطنين قولهم أن "بعض المنازل اصبح من السهل بناؤها بناءً على تفاهمات أو واسطات تحصل مع بعض أفراد القوات الأمنية التي تحمي المنطقة، أو عبر جهات أعلى، فيما يبقى المواطن الذي ليست لديه هذه الموافقات أو الواسطات ممنوعاً من إدخال المواد اللازمة لبناء منزله".

وتعرف منطقة الطائيات، بأنها منطقة زراعية، أي أنها لا تحتوي سندات ملكية (طابو) لساكنيها، ويسكنها عدد من المواطنين حالياً، لكن القوات الأمنية امتنعت عن السماح بإدخال مواد البناء للشروع بإقامة منازل جديدة في المنطقة لأسباب مجهولة، فيما يقول ساكنون في المنطقة، أن سبب المنع ربما يعود "لاتساع البناء في هذه المنطقة التي بدأت تقترب من حدود منطقة الكاظمية واحتمالية شمولها بسندات ملكية، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المنازل داخلها حالياً".

ولمنطقة الطائيات حاليا مدخلين تنتشر فيها القوات الأمنية أحدهما بالقرب من بوابة منطقة الكاظمية، وهي المدخل الذي يقرر القائمون عليه مرور مواد البناء من عدمه، والثاني بالقرب من منطقة الكريعات، شمالي بغداد، ومخصصة لدخول السيارات الصالون فقط.