أُدخلت خلافاً للقانون.. النزاهة تضبط 10 أطنان مواد كيمياوية بشركة أدوية سامراء وتستقدم مسؤولين

شفق نيوز/ تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، من ضبط أكثر من 10 أطنان من المواد الكيمياويَّـة أدخلت لمخازن الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بصورة مخالفة للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـة، التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّـة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكن من ضبط عشرة أطنان و(105) كيلوغرامات من مادة (بروبرلين كلا يكول / MEG) المجهزة بمبلغ قدره (78،000،000) ثمانية وسبعون مليون دينار تم إدخالها لمخازن الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بدون قرار إحالة أو عقد، فيما تم ضبط أصل معاملة التجهيز الشكليَّـة الخاصة بها".

وأضافت الدائرة أن "العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط (140،000) مائة وأربعين ألف متر من مادة (شريط PVC)، مع أصل معاملة التجهيز الشكليَّة وبمبلغ قدره ( 75،040،000) خمسة وسبعون مليوناً وأربعون ألف دينار، كما تم ضبط أصل (7) معاملات لتجهيز المواد الكيمياويَّـة المحالة على مكتبين أهليَّين".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المبرزات أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر استقدام المدير العام الحالي للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء ، وكل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات فيها؛ استناداً الى أحكام المادة ( 331) من قانون العقوبات.