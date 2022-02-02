دخان احتجاجي في محافظة عراقية

شفق نيوز / شهدت محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، إضراب أصحاب محطات الوقود، فيما قطع خريجون أحد الجسور الرئيسة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "أصحاب محطات الوقود في محافظة ذي قار نظموا تظاهرة وإضراباً عاماً عن العمل مما تسبب بأزمة وقود في المحافظة، لافتاً إلى أنهم يطالبون بإلغاء برنامج الرقابة الإلكترونية وإقالة مدير عام شركة المنتجات النفطية.

وأضاف أن أصحاب المحطات دعوا إلى تحسين الإجراءات تجاه المحطات الأهلية.

على الجانب الآخر، أفاد مراسل الوكالة، بأن محتجين غاضبين قطعوا جسر الزيتون وسط الناصرية بالإطارات المحترقة، للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم ضمن إطار المؤسسات الحكومية وخاصة شركة النفط.