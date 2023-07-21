دجلة يفجع عائلة.. غرق امرأة مع ثلاثة من أولادها في صلاح الدين

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الجمعة بغرق امرأة مع أطفالها الثلاثة شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن امرأة غرقت مع اولادها الثلاثة خلال محاولتهم الترفيه والاستجمام بسبب ارتفاع درجات الحرارة في قرية (البعيجي) شرقي قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

واضاف المصدر؛ ان الشرطة النهرية تعمل على انتشال جثث الغرقى.

وتشهد عدة محافظات حوادث غرق شبه يومية بسبب اللجوء للسباحة في الأنهر والجداول جراء ارتفاع درجات الحرارة.