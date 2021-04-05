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دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-05T08:08:07+0000
دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة

شفق نيوز/ أطلقت وزارة الموارد المائية وبمساعدة محافظة ديالى خطة لتأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف نسمة في قضاء بعقوبة وضواحيه، بسبب انحسار مياه نهر خريسان المغذي لمحطات تصفية المياه.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري لوكالة شفق نيوز؛ إن شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود وبإشراف الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ مديرية الموارد المائية في ديالى بدأت بأعمال مشروع تنفيذ محطة ضخ تعزيز نهر خريسان الذي يشمل إنشاء ثلاثة مضخات افقية مترية فضلا عن مد خط ناقل مزدوج بقطر 1م انبوب دكتايل وبمسافة 6800 م ابتداء من قناة اسفل الخالص الاروائية التي تتغذى من نهر دجلة وإلى نهر خريسان، الذي يغذي اسالات المياه في مدينة بعقوبة ومحيطها إذ تم تنفيذ الاعمال المساحية للموقع و تقسيم مسار الخط الناقل الى خمسة قواطع عمل تحتوي مجموعة متكاملة من الجهد الآلي والهندسي والفني.

واضاف " ان العمل يجري بوتيرة متسارعة وضمن ما مخطط له ومن المؤمل انجاز العمل حسب توقيتاته لغرض معالجة شحة المياه التي تتعرض لها محافظة ديالى.

وبين المعموري؛ أن "نقص وانحسار مياه بحيرة حمرين الحزين الاستراتيجي للمياه بديالى، تسبب بانخفاض مناسيب نهر خريسان وصعوبة تأمين المياه لمحطات مياه الشرب".

وتواجه ديالى أزمة مياه خانقة بسبب انعدام وشح الأمطار خلال الموسم الشتوي ما سبب فقدان نحو 70% من الإيرادات المائية.

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